Fallimento Juve, ma Bonucci minimizza: "L'obiettivo principale era il campionato" (Di venerdì 7 agosto 2020) Leonardo Bonucci, capitano della Juventus ha parlato ai microfoni di 'Sky' dopo l'eliminazione dalla Champions League: "C'è delusione, è ovvio. Leggi su tuttonapoli

FBiasin : Pagherà #Sarri - che certamente ha le sue responsabilità - ma questo è il fallimento di un progetto nato monco. In… - capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - MaxCallegari : Prestazione in linea con tante altre della stagione. Pochissimi cambi di ritmo, Juve lontana dall’idea di #Sarri e… - rizzi_mr : RT @FBiasin: Pagherà #Sarri - che certamente ha le sue responsabilità - ma questo è il fallimento di un progetto nato monco. In nome della… - Biancon3ro1897 : RT @FBiasin: Pagherà #Sarri - che certamente ha le sue responsabilità - ma questo è il fallimento di un progetto nato monco. In nome della… -

Ultime Notizie dalla rete : Fallimento Juve Calciomercato Juventus – Fallimento totale, ora basta: Agnelli ribalta tutto! Juvenews.eu La doppietta di Ronaldo non basta, ai quarti passa il Lione

Alla Juve servono quindi tre gol per passare il ... Il digiuno in Champions prosegue, anche Sarri fallisce l'appuntamento. Questo fallimento, però, fa più rumore: il Lione, prima del sorteggio ...

PAGELLE E TABELLINO Juventus-Lione | Super CR7 non basta, Aouar illumina

Szczesny 5,5 – L’uscita a vuoto su Dembele per poco non porta il Lione al 2-2. Cuadrado 4,5 – Svagato, non è in serata. Non offende e il Lione dalle sue parti ha tanto campo per attaccare (70' Danilo ...

Alla Juve servono quindi tre gol per passare il ... Il digiuno in Champions prosegue, anche Sarri fallisce l'appuntamento. Questo fallimento, però, fa più rumore: il Lione, prima del sorteggio ...Szczesny 5,5 – L’uscita a vuoto su Dembele per poco non porta il Lione al 2-2. Cuadrado 4,5 – Svagato, non è in serata. Non offende e il Lione dalle sue parti ha tanto campo per attaccare (70' Danilo ...