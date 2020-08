Dalle mascherine ai distanziamenti, cosa prevede il Dpcm con la proroga al 7 settembre (Di venerdì 7 agosto 2020) Resta l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, il distanziamento di un metro tra le persone, l’obbligo di restare a casa se si ha una temperatura corporea di 37.5 Leggi su ilsole24ore

PaoloGentiloni : Oggi a #Berlino. Chiedono di essere liberi dalle mascherine. Un’idea di libertà che non fa ridere. Fa paura - fattoquotidiano : Dalle mascherine ai camici, dai conti correnti fino alle vecchie mazzette. Lo spettro delle inchieste per fatti avv… - Angela3v999 : @SerglocSergio Ma certo che no ... Ha fatto bene a imporre li #lockdown specie dopo che la gente aveva cominciato… - OverlookHotel71 : RT @GioGeneSharp: Possiamo ringraziare le mascherine almeno per il fatto che ci hanno tolto dalle scatole l'alito pesante di certi colleghi… - Serena57891118 : RT @claudeger55: @GioGeneSharp Risposta seria. Mascherine servono a frenare tutti virus che si trasmettono attraverso saliva e goccioline o… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle mascherine Fase 3, arriva il Dpcm con la proroga al 7 settembre Il Sole 24 ORE COVID 19: 552 nuovi contagi un numero mai così elevato dalla fine del maggio scorso

Come certifica il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute ... attenzione dovrebbe essere prestata riguardo al distanziamento e all’uso delle mascherine che poi ad oggi risultano gli ...

Montevarchi: 8 agosto – rassegna “c’è musica in piazza”

Prosegue anche sabato 8 agosto in piazza Vittorio Veneto la rassegna di musica rock nazionale e internazionale “C’è musica in piazza” che propone una serie di concerti di gruppi musicali e di solisti ...

Come certifica il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute ... attenzione dovrebbe essere prestata riguardo al distanziamento e all’uso delle mascherine che poi ad oggi risultano gli ...Prosegue anche sabato 8 agosto in piazza Vittorio Veneto la rassegna di musica rock nazionale e internazionale “C’è musica in piazza” che propone una serie di concerti di gruppi musicali e di solisti ...