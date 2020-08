CR7, una fame da Lione. Sarri rischiatutto (Di venerdì 7 agosto 2020) Ronaldo all'assalto dei francesi per ribaltare l'1-0 e centrare i quarti. Il tecnico si gioca la panchina, Dybala in dubbio, chance Pipita. . Leggi su quotidiano

pisto_gol : C’è una frase, nell’intervista rilasciata da CR7 a FranceFootball, riportata oggi dalla @Gazzetta_it difficile da a… - gianlucarossitv : No ma veramente con #CR7 uno dei 2 migliori al mondo, Deligt, potenzialmente già il CR7 dei difensori e tutto il r… - Raffael45407218 : @SimoneAvsim Io a tratti penso ad una juve versione atletico,che nei 20 minuti iniziali fa 2 gol giocando una parti… - aire_squaire : RT @Kataklinsmann: Anche se stasera stanno ballando non poco, i Wolves restano una squadra temibile. Oltretutto, essendo interamente compos… - JackNRBarillari : RT @Kataklinsmann: Anche se stasera stanno ballando non poco, i Wolves restano una squadra temibile. Oltretutto, essendo interamente compos… -