Coronavirus, Di Maio ai giovani: “Indossate la mascherina. Il virus non è ancora scomparso, esiste e non dobbiamo abbassare la guardia” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Mi unisco all’appello rivolto ai giovani dal ministro Speranza. Come governo abbiamo adottato ogni misura di sicurezza, abbiamo gestito al meglio la crisi pandemica, ma il virus non è ancora scomparso. Il virus esiste e non dobbiamo abbassare la guardia. E i giovani, soprattutto, sono il maggiore veicolo di contagio. Pensate ai vostri genitori quando rientrate a casa da una festa, pensate ai vostri nonni, ai vostri cari, pensate al prossimo perché la libertà – come ha giustamente sottolineato anche il Presidente Mattarella – non significa far ammalare gli altri”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Indossate ... Leggi su lanotiziagiornale

vincentius1984 : Di maio:...Non si può fermare l'immigrazione bloccando gli arrivi ma rimpatriando... spendendo 5000/10000€ a botta.… - pino_maio : RT @adrianobusolin: 'Porcherie assassine sul coronavirus, Conte è incastrato': le carte di Taormina, un terremoto - boettoisabella1 : RT @_DAGOSPIA_: POSTA! - NON VORREMMO ESSERE NEI PANNI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO. DOVESSE... - _DAGOSPIA_ : POSTA! - NON VORREMMO ESSERE NEI PANNI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO. DOVESSE... - mistrales1 : @luigidimaio @repubblica Gentile @luigidimaio dia seguito alla sua risposta al senatore Francesco Giacobbe, per fav… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus: Di Maio si unisce all'appello di Speranza, virus non è scomparso Agenzia Nova Coronavirus, Di Maio ai giovani: “Indossate la mascherina. Il virus non è ancora scomparso, esiste e non dobbiamo abbassare la guardia”

“Mi unisco all’appello rivolto ai giovani dal ministro Speranza. Come governo abbiamo adottato ogni misura di sicurezza, abbiamo gestito al meglio la crisi pandemica, ma il virus non è ancora scompars ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 552 contagi e 3 morti nelle ultime 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 7 agosto. Salgono i contagi: ieri si sono registrati 552 nuovi casi, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, inv ...

“Mi unisco all’appello rivolto ai giovani dal ministro Speranza. Come governo abbiamo adottato ogni misura di sicurezza, abbiamo gestito al meglio la crisi pandemica, ma il virus non è ancora scompars ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 7 agosto. Salgono i contagi: ieri si sono registrati 552 nuovi casi, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, inv ...