Coronavirus, a Codogno e nei comuni della prima zona rossa un progetto per aiutare i parenti delle vittime ad elaborare il lutto (Di venerdì 7 agosto 2020) Qui, nel Basso Lodigiano siamo stati i primi (in Italia, in Europa e nel mondo secondi solo alla Cina) ad essere travolti dal Coronavirus. L'ansia, la paura, il dolore. I morti. Le persone chiuse in casa; le incessanti sirene delle ambulanze, tutte le notti; le bare che in ospedale non sapevano più dove metterle. Davvero c'è chi ha già dimenticato? Qualcuno è riuscito a superare tutto e già crede di essere tornato a una vita "normale": tanti altri proprio no. Soprattutto chi, in quei devastanti mesi, ha perso un congiunto. Ed è per aiutare queste persone che nasce a Codogno, nell'epicentro del Coronavirus, "Da qui in poi: ritrovarsi dopo l'emergenza Covid-19". Si tratta di un gruppo di accompagnamento ...

Il celebre giornalista e volto televisivo Bruno Vespa, impegnato nella scrittura di un libro sul Covid 19, raggiunge il municipio di Codogno per intervistare il sindaco, il paziente 1 e la moglie. Lo ...

CODOGNO Rimborsi spese, quasi 16mila euro in 2 anni e mezzo: il “caso” Opere Pie

Il cda della Fondazione Opere Pie di Codogno, con 4 consiglieri presenti sui 7 in consiglio, approva 16mila euro di rimborsi per la presidente Vanna Cavalleri: 6.941,27 euro per l’anno in corso, 4358, ...

