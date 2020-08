Ciclismo, Jakobsen è uscito dal coma farmacologico (Di venerdì 7 agosto 2020) Fabio Jakobsen è uscito dal coma indotto in cui si trovava a seguito della sua grave caduta nella volata della prima tappa del Giro di Polonia di mercoledì scorso, quando una manovra di Dylan Groenewegen, escluso poi dalla corsa, lo aveva fatto finire contro le transenne. Lo hanno reso noto gli organizzatori della gara. Il 23enne olandese, dopo aver affrontato un difficile intervento durato cinque ore a causa di fratture multiple in volto, resterà ricoverato nell’ospedale di Sosnowiec ma le sue condizioni sono state definite “buone”. Leggi su sportface

