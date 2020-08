Chi è Luisa Ranieri? Biografia, curiosità e carriera dell’attrice (Di venerdì 7 agosto 2020) Ecco chi è Luisa Ranieri, carriera e Biografia della famosa attrice sposata con Luca Zingaretti Luisa Ranieri è nata a Napoli il 16 dicembre 1973, la sua infanzia non è stata semplice a causa del divorzio dei suoi genitori e dell’abbandono del padre. Si era affidata alla religione per trovare serenità, da ragazza manifestò il desiderio di diventare una suora ma capì grazie alla madre che la sua vocazione non era reale. Sin da giovane la Ranieri ha manifestato la sua grande passione per la recitazione, oggi è una nota attrice e conduttrice. Nel 2003 ha recitato nei panni di protagonista nella miniserie “Maria Goretti”. Nel 2004 l’abbiamo vista in un episodio della fiction “Eros”. ... Leggi su nonsolo.tv

valy_s : @luisa_chiari E chi se lo fa! - luisa_pacelli : RT @BeppeGiulietti: Chi ieri apprezzava e stimava @paolaturci non ha motivo alcuno per cambiare opinione oggi @Artventuno @FiorellaMannoia… - GobboPatrich : @antoniotucci60 @Nicus_Tarvisii @jacopogiliberto @luisa_chiari @veneto_ Della Lega mi importa poco, come di chi non… - luisa_pacelli : RT @claudiocerasa: Il governo sul lockdown ha fatto scelte più severe di quelle suggerite dai tecnici. Si può essere critici (ma forse si d… - badrlegliti : assieme a sara martina luisa le sue figlie roberto marcello e chi ha studiato giurisprudenza in italia codetevela. -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Luisa ENDINE - I 4 sindaci ricordano Luisa Guerinoni: “Una vita al servizio degli altri, ci hai insegnato tanto” Araberara Riparte la stagione sportiva della Feralpi Salò (Lega Pro). Ritiro sul territorio per sostenere l’economia locale

Feralpisalò, per la prima volta in 11 anni, svolgerà il ritiro estivo in casa, godendo così del meraviglioso territorio che rappresenta. Il club è da sempre vicino ai propri partner commerciali, e pun ...

Gli Istentales in concerto per gli ‘angeli’ del Covid: ospiti 200 tra medici e infermieri

Un incontro di musica per dire grazie a chi nei mesi feroci della pandemia in Sardegna non si è arreso e ha sempre lavorato per aiutare chi ne ha avuto bisogno. Dalle fattorie degli Istentales a Badde ...

Feralpisalò, per la prima volta in 11 anni, svolgerà il ritiro estivo in casa, godendo così del meraviglioso territorio che rappresenta. Il club è da sempre vicino ai propri partner commerciali, e pun ...Un incontro di musica per dire grazie a chi nei mesi feroci della pandemia in Sardegna non si è arreso e ha sempre lavorato per aiutare chi ne ha avuto bisogno. Dalle fattorie degli Istentales a Badde ...