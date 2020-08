Battibeccò in spiaggia con Salvini, ora la vicesindaco è stata sfiduciata (Di venerdì 7 agosto 2020) sfiduciata, si dimette la vicesindaco di Proserpio (Como), che nei giorni scorsi si era resa protagonista di un battibecco in spiaggia con il leader della Lega Matteo Salvini. Decisive alcune frizioni in maggioranza Si è dimessa dopo essere stata sfiduciata il vicesindaco di Proserpio (Como) Veronica Proserpio, protagonista nei giorni scorsi del battibecco, poi postato … L'articolo Battibeccò in spiaggia con Salvini, ora la vicesindaco è stata sfiduciata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Battibecco con Matteo Salvini in spiaggia, la vicesindaca di Proserpio sfiduciata dalla maggioranza. E lei si dimet… - Corriere : Si dimette la vicesindaca di Proserpio che ha avuto un battibecco con Salvini sulla sp... - Corriere : Si dimette la vicesindaca di Proserpio che ha avuto un battibecco con Salvini sulla spiaggia - ClaudioRosafio : Con i potenti non si discute - BlitzTVit : Battibeccò con #Salvini in spiaggia a #MilanoMarittima, vicesindaco Pd di Proserpio si dimette: 'Rifarei tutto, que… -

Ultime Notizie dalla rete : Battibeccò spiaggia