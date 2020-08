Bassetti: "Casi positivi sono in crescita? Ecco perché non sono malati" (Di venerdì 7 agosto 2020) Valentina Dardari L’infettivologo chiede maggiori controlli sugli arrivi. Barconi, auto, aerei, treni e bus possono essere pericolosi Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è tornato a parlare dei nuovi Casi di coronavirus in crescita e del rischio proveniente dagli arrivi nel nostro Paese. Essere positivo non vuol dire essere malato Il professore ha spiegato all’Adnkronos che "la positività al tampone non vuol dire che abbiamo un malato. E, dunque, anche il dato di oggi dei 402 positivi non vuol dire che abbiamo altrettanti nuovi malati". Quindi meglio evitare allarmismi. Anche perché ormai siamo a conoscenza che tra i nuovi ... Leggi su ilgiornale

