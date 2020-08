Barcellona, Setien: «Arthur? Una situazione che non dipende da me» (Di venerdì 7 agosto 2020) L’allenatore del Barcellona Quique Setien è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue parole L’allenatore del Barcellona Quique Setien è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue parole riportate da TMW: «Le sensazioni delle ultime partite sono state positive. Avevamo bisogno di un riposo dopo tante partite consecutive in Liga. Ora abbiamo avuto il tempo sufficiente per preparare bene la partita». FORMAZIONE – «Ho già deciso da qualche giorno. Ci potrà essere qualche cambio, ma la formazione base è stata già decisa». CHAMPIONS – Questo non si sa mai, avere più opzioni sarebbe meglio perché mi permetterebbe di scegliere ... Leggi su calcionews24

