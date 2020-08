Aranguiz: “Non sapevo della squalifica. Peccato non poter giocare e sfidare Sanchez” (Di venerdì 7 agosto 2020) Charles Aranguiz salterà il quarto di finale tra Inter e Bayer Leverkusen Lunedì nella sfida dei quarti di finale tra Inter e Bayer Leverkusen non ci sarà Charles Aranguiz per squalifica. Il cileno, nel post partita, ha commentato con rabbia la notizia della sua squalifica. “Non avevo idea di essere a rischio squalifica. Sono arrabbiato perché non potrò partecipare alla sfida di lunedì. Dopo la partita, mi hanno detto che ero fuori. Se mi avessero detto che ero ancora in diffida, forse sarei stato attento e non avrei commesso un fallo che mi sarebbe costato la squalifica“. “Sanchez? Più che affrontare lui, volevo continuare a giocare in Coppa. Ci prepariamo tutto ... Leggi su intermagazine

_intermagazine : Aranguiz: “Non sapevo della squalifica. Peccato non poter giocare e sfidare Sanchez” - Fantacalcio : Bayer Leverkusen, Aranguiz salta i quarti con l'Inter: 'Non sapevo della diffida' - aylaf__ : RT @nico_bastone: #Aranguiz salterà #InterLeverkusen: “Sono arrabbiato, quando è finita la partita negli spogliatoi mi hanno detto che lune… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Bayer Leverkusen, ira Aranguiz: 'Non sapevo della diffida. Sanchez? Io puntavo a giocare' - Nerazzurri_ : RT @nico_bastone: #Aranguiz salterà #InterLeverkusen: “Sono arrabbiato, quando è finita la partita negli spogliatoi mi hanno detto che lune… -

Ultime Notizie dalla rete : Aranguiz “Non