80mila bambini sfollati a Beirut (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono numerose le segnalazioni di piccoli che sono stati separati da membri della famiglia, afferma l'Unicef Leggi su media.tio.ch

BEIRUT - «Circa 80.000 bambini sono rimasti sfollati a causa delle esplosioni di Beirut, con famiglie colpite in disperato bisogno di aiuto». È la stima dell'Unicef che sottolinea che «molti bambini h ...“Circa 80.000 bambini sono rimasti sfollati a causa delle esplosioni di Beirut, con famiglie colpite in disperato bisogno di aiuto”. E’ la stima dell’Unicef che sottolinea che “molti bambini hanno sub ...