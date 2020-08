Xbox Series S/Lockhart a prezzo più basso senza controller? Jeff Grubb dice la sua (Di giovedì 6 agosto 2020) Quello che sembra essere scritto come opinione personale, sta attualmente facendo riflettere alcuni giocatori. Ma cosa è successo? Jeff Grubb ha scritto un articolo su Venture Beat secondo cui Microsoft e Sony attualmente non sono d'accordo su quanto dovrebbero costare le loro console di nuova generazione, Xbox Series X e PlayStation 5. Ci saranno sicuramente molte discussioni interne prima del lancio, ma tuttavia il tempo stringe ed i giocatori vogliono sapere quanto dovranno spendere, soprattutto nel caso in cui le società decidano di creare dei bundle.Su Twitter, un utente si è chiesto se effettivamente Microsoft creerà un bundle con un controller aggiuntivo o con un gioco gratuito: a quel tweet Jeff Grubb ha risposto: "Penso che la cosa ... Leggi su eurogamer

