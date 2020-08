Vite al Limite, la storia di Maja Radanovic: pesa 310Kg, ma qualcosa va storto (Di giovedì 6 agosto 2020) In uno degli episodi del reality Vite al Limite ha raccontato la storia di Maja Radanovic, seguendo il suo percorso di dimagrimento nell’arco di un anno. Nella settima stagione del docu-reality “Vite al Limite“, il programma in cui persone con gravi problemi di obesità vengono aiutate dal dottor Nowzaradan nel loro percorso di dimagrimento, viene … Leggi su viagginews

MartaCicMic : Qui, qualche settimana dopo, dichiaro invece il mio personalissimo podio delle puntate: ?? la storia di Playboy ?? i… - zazoomblog : Vite Al Limite: che fine ha fatto Maja Radanovic oggi? - #Limite: #fatto #Radanovic #oggi? - SerieTvserie : Vite Al Limite: che fine ha fatto Maja Radanovic oggi? - tvblogit : Vite Al Limite: che fine ha fatto Maja Radanovic oggi? - toysblogit : Vite Al Limite: che fine ha fatto Maja Radanovic oggi? -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite

LettoQuotidiano

4 franchi al kg per le uve Doc e 2 franchi al kg per le uve in esubero, destinate a progetti alternativi. Questi i prezzi stabiliti oggi dalla Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT) e ...In uno degli episodi della settima stagione del docu-reality “Vite al limite” è stata raccontata la storia di Maja Radanovic. Si tratta di una giovane paziente obesa, che si è trasferita a Houston nel ...