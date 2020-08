Un posto al sole, spoiler 7 agosto 2020: Irene triste per la separazione (Di giovedì 6 agosto 2020) Cosa succederà nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 7 agosto 2020 su Rai 3? Irene sarà molto triste per la separazione dei suoi genitori, nonostante Filippo e Serena le facciano sentire la loro presenza e passino molto tempo con lei. La bimba riuscirà a farli rimettere insieme? Nel frattempo, le cose tra Niko e Susanna non andranno bene. Niko capirà che la sua futura sposa non lo vuole rendere partecipe di qualcosa che la tormenta nel profondo. Negli episodi che sono andati in onda questa settimana di Un posto al sole, Rossella ha avuto diversi problemi con la madre Silvia, che vorrebbe più collaborazione domestica da parte sua. Ross però non è dello stesso parere, ... Leggi su kontrokultura

