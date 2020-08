Tasker ora supporta il back tap per attivare le automazioni (Di giovedì 6 agosto 2020) La popolare app per l'automazione delle attività Tasker ha appena aggiunto il supporto per il gesto del doppio tocco sul retro del device. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Tasker ora Tasker ora supporta il back tap per attivare le automazioni TuttoAndroid.net Tasker ora supporta il back tap per attivare le automazioni

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...