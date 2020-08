Street Fighter 6 era in programma per il 2021 ma sarebbe stato rinviato a causa di problemi di sviluppo (Di giovedì 6 agosto 2020) Quando Capcom ha annunciato che Street Fighter 5 avrebbe ricevuto un nuovo season pass, molte persone sono state colte di sorpresa. Il gioco è stato lanciato per la prima volta nel 2016 ed è quindi piuttosto vecchio, con i fan che non vedono l'ora di mettere le mani su un nuovo capitolo.Ora, nuove informazioni provenienti dal noto insider Aesthetic Gamer (o Dusk Golem) potrebbero aver fatto luce su ciò che sta accadendo dietro le quinte di Street Fighter 6. Secondo Dusk Golem, Street Fighter 6 doveva originariamente essere lanciato nel 2021, ma dopo test interni non soddisfacenti, il gioco è stato rinviato, con Yoshinori Ono - presumibilmente director del gioco - che è ... Leggi su eurogamer

