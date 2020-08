State of Play: Annunci e Trailer del 6 Agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Lo State of Play di oggi ha portato delle interessanti novità, le quali saranno disponibili tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 su PS4, PSVR e PS5. A seguire tutti gli Annunci e Trailer. State of Play: Tutti gli Annunci Partiamo da Crash Bandicoot 4, il quale durante l’evento ha mostrato alcune interessanti novità, tra cui la possibilità di personalizzare i personaggi con nuovi abiti, rigiocare i livelli già completati ma da una prospettiva differente e vestire i panni di Dingodile e della sua strumentazione da distruzione. Hitman diventa in VR. IO Interactive ha colto l’occasione per Annunciare il supporto per la realtà virtuale, il quale permetterà ai giocatori ... Leggi su gamerbrain

PlayStationIT : #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento s… - MRPriscilla_ : ai ai esse State of Play........ - GiordanoCargnel : RT @mrlucont: Sony complimenti per lo state of play, mi ha fatto esultare per l’annuncio della Deluxe di pikmin 3 di ieri da Nintendo ?? #St… - mrlucont : Sony complimenti per lo state of play, mi ha fatto esultare per l’annuncio della Deluxe di pikmin 3 di ieri da Nintendo ?? #StateofPlay - TriboGamer_com : Braid Anniversary Edition é anunciado no State of Play... -