Sindaco Cinisi: “Dal casolare Badalamento jr voleva mandare messaggi alla comunità” (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – “Quando ho chiesto ai Carabinieri di identificare Leonardo Badalamenti, lui si è inalberato e mi ha gridato ‘Non finisce qui, poi ce la discutiamo’ e che mi avrebbe mandato in carcere. Sono convinto che con la sua presenza nel casolare volesse lanciare dei messaggi. Non so proprio a chi. Forse alla comunità. Per dimostrare la sua presenza sul territorio”. Giangiacomo Palazzolo, giovane Sindaco di Cinisi, piccolo centro a due passi da Palermo, è ancora scosso quando racconta il suo incontro con Leonardo Badalamenti, il figlio dello storico boss di Cinisi Gaetano ‘Tano’ Badalamenti, condannato per l’omicidio di Peppino Impastato e morto nel 2004. “Ma non arretro di un ... Leggi su calcioweb.eu

