Salerno: al via campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento di razzi e pirotecnici scaduti (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito del proprio costante impegno a tutela dell’ambiente, la Capitaneria di porto di Salerno, in collaborazione con Confindustria Salerno, ha dato il via ad una campagna di sensibilizzazione sul tema del corretto smaltimento dei pirotecnici scaduti, con particolare riferimento a quelli che costituiscono dotazione di sicurezza per la nautica. Tali prodotti, giunti a scadenza, devono infatti essere smaltiti come previsto dal Decreto Ministeriale 101/2016, e cioè mediante restituzione ai rivenditori in occasione dell’acquisto dei prodotti nuovi: tali soggetti provvedono poi, a loro volta, a richiedere ritiro e smaltimento ai produttori, sui quali ... Leggi su anteprima24

radioalfa : Salerno, al via campagna sul corretto smaltimento di razzi e pirotecnici scaduti - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ragusaibla: RT @Gio15474822: @Ettore_Rosato: 'Oggi con Matteo a Salerno e Avellino. Tanto calore ed entusiasmo... - ottopagine : Sospensione idrica a Salerno in via Raccioppi #Salerno - rosarioT1970 : RT @ragusaibla: RT @Gio15474822: @Ettore_Rosato: 'Oggi con Matteo a Salerno e Avellino. Tanto calore ed entusiasmo... - Gio15474822 : RT @ragusaibla: RT @Gio15474822: @Ettore_Rosato: 'Oggi con Matteo a Salerno e Avellino. Tanto calore ed entusiasmo... -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno via Sospensione idrica a Salerno in via Raccioppi Ottopagine AL VIA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL CORRETTO SMALTIMENTO DI “RAZZI NAUTICI SCADUTI”

Salerno, 6 agosto 2020 – Nell’ambito del proprio costante impegno a tutela dell’ambiente, la Capitaneria di porto di Salerno, in collaborazione con Confindustria Salerno, ha dato il via ad una campagn ...

Ladro piglia tutto, in venti giorni tre colpi su treni e negozi: processo

PAGANI. In meno di un mese era riuscito a rubare di tutto: generi alimentari, piastrelle, tostapane, borse, telefoni cellulari e altro. Con abilità e destrezza, fino a quando non fu individuato e rist ...

Salerno, 6 agosto 2020 – Nell’ambito del proprio costante impegno a tutela dell’ambiente, la Capitaneria di porto di Salerno, in collaborazione con Confindustria Salerno, ha dato il via ad una campagn ...PAGANI. In meno di un mese era riuscito a rubare di tutto: generi alimentari, piastrelle, tostapane, borse, telefoni cellulari e altro. Con abilità e destrezza, fino a quando non fu individuato e rist ...