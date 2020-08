Ronaldo si "coccola" (ancora) con un bolide... da 10 milioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Il campione portoghese della Juventus ha deciso di regalarsi una Bugatti Centodieci. Ne esistono solo dieci esemplari... Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Ronaldo si 'coccola' (ancora) con un bolide... da 10 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo coccola

Ticinonline

Recentemente salito sul tetto d'Italia con la sua Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso di farsi un signor regalo. L'asso bianconero si è infatti comprato una delle automobili da corsa più pregiate de ...Juventus e Roma questa sera scenderanno in campo per sfidarsi in vista dell'ultima sfida di questa Serie 2019/2020, che andrà di scena alle 20.45 all'Allianz Stadium. Entrambe le compagini fra meno di ...