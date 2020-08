Roma, da Pallotta a Friedkin, i meme più simpatici del web: dal bonsai ai tifosi felice [GALLERY] (Di giovedì 6 agosto 2020) Una giornata dai due volti in casa Roma. Prima l’ufficialità del passaggio di proprietà, il club passa da Pallotta e Friedkin, poi la brutta prestazione della squadra di Fonseca contro il Siviglia, 2-0 il risultato finale ma in generale una prestazione da dimenticare. I giallorossi salutano l’Europa League, la stagione è stata nel complesso altalenante. Già da domani si inizierà a lavorare per il futuro, la nuova proprietà sarà chiamata a riportare entusiasmo, ma soprattutto i risultati. Il primo banco di prova sarà sul fronte calciomercato, la Roma dovrà fare i conti con gli assalti delle big per i calciatori più importanti, l’intenzione è confermare Zaniolo e Pellegrini. Poi dovranno arrivare calciatori di prima ... Leggi su calcioweb.eu

