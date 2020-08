Riparte il confronto su Autostrade, oggi incontro tra Cdp e Atlantia (Di giovedì 6 agosto 2020) Atlantia e Cdp trattano, ma il terreno non sarebbe ancora pronto per un accordo sul percorso da avviare verso la nuova Aspi pubblica. Dopo la mossa a sopresa con cui Atlantia ha forzato la mano mettendo sul piatto una doppia soluzione, le interlocuzioni tra le due società sono riprese con un incontro in mattinata e nuovi incontri attesi in questi giorni. Anche se non si escludono possibili colpi di scena che sblocchino la strada verso l’accordo, tuttavia, tra gli addetti ai lavori serpeggia il timore che i tempi possano allungarsi più del previsto.Il confronto tra Atlantia e Cdp è ripreso in mattinata con un incontro tecnico cui hanno partecipato i vertici delle due società, l’a.d. di Cassa Fabrizio Palermo collegato in call e l’a.d. di ... Leggi su huffingtonpost

