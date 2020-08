Produzione ancora in recupero a giugno ma lontana da livelli pre Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Prosegue a giugno la ripresa della Produzione industriale con un aumento mensile, al netto della stagionalità, dell’8,2%, che segue quello eccezionale registrato a maggio (+41,6%), dopo il crollo dovuto all’emergenza Covid-19. Il quanto rileva l’Istat, segnalando che tutti i comparti sono in crescita congiunturale: beni di consumo (+9,8%), beni intermedi (+9%), i beni di strumentali (+8,1%) e in misura meno accentuata energia (+2,1%). Sebbene in recupero, i livelli produttivi restano ancora distanti da quelli pre Covid: rispetto a gennaio la Produzione risulta inferiore, al netto dei fattori stagionali, di oltre 13 punti percentuali. Nella media del secondo trimestre, il livello della ... Leggi su quifinanza

