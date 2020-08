Palermo, rebus panchina: due settimane per convincere Boscaglia, le ultime. Le richieste del tecnico… (Di giovedì 6 agosto 2020) "Due settimane per convincere Boscaglia".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. A circa quindici giorni dal ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, la dirigenza rosanero prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Rosario Pergolizzi. L’identikit è ormai noto da tempo: il club di viale del Fante sceglierà un tecnico che conosce la categoria, con l'obiettivo di puntare al doppio salto. E in tal senso, in cima alla lista dei desideri di Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini vi è Roberto Boscaglia."Ora tocca al Palermo convincere Boscaglia", si legge. Sì, perché il tecnico gelese con ogni probabilità ... Leggi su mediagol

L’Entella e il rebus allenatore. Domani il presidente Gozzi incontrerà mister Boscaglia per cercare di trovare un accordo sul futuro. Alla finestra c'è il Palermo, neopromosso in Serie C. Per ...

Rebus allenatore in casa Virtus Entella. In bilico la posizione di Roberto Boscaglia, corteggiatissimo dal Palermo. Il presidente biancoceleste Antonio Gozzi dovrebbe dare una risposta a breve per ...

