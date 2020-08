Migranti, Crimi: “Numeri sbarchi mica dipendono da Salvini, si dà troppa importanza” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – “Credo che Salvini si dia troppa importanza. Nel senso che non credo che sia per merito o demerito della sua persona che aumentano o si riducono gli sbarchi”. Lo ha detto il viceministro dell’interno e capo politico del M5S, Vito Crimi, che a Barletta ha siglato i patti per la sicurezza della provincia a nord di Bari, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini relative all’aumento degli arrivi di immigrati. Leggi su dire

