Maltempo | velisti in difficoltà a Porto Empedocle | soccorsi dalla Guardia Costiera nel Canale di Sicilia

Intervento della Guardia Costiera per soccorrere due diportisti in difficoltà a causa del Maltempo nel Canale di Sicilia. L'elicottero della Guardia Costiera ha raggiunto la barca a vela a circa 18 miglia a largo di Porto Empedocle e recuperato, tramite aerosoccorritore, un ragazzo di circa venti anni, sloveno. L'altro velista si è invece rifiutato di abbandonare la barca, decidendo di navigare verso Malta.

