Lockdown ufficialmente finito, il Cav a Villa Certosa: chi rispunta al suo fianco (dopo tanto tempo) (Di giovedì 6 agosto 2020) Ritorno a Villa Certosa. Lockdown ufficialmente finito per Silvio Berlusconi che ha riunito de visu, per la prima volta dopo l'esplosione della pandemia, lo stato maggiore degli azzurri nella sua Villa di Porto Cervo. “La nostra collocazione è saldamente nel centro-destra, nel quale la nostra presenza è determinante per vincere e per governare, con un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati, con i quali condividiamo un buon programma per far ripartire l'Italia. Il centro-destra è la maggioranza naturale degli italiani: lo confermeranno le prossime elezioni regionali e amministrative”, ha scritto in una nota diffusa al termine. Come documentato da una foto postata su Instagram, con il leader, oltre a Gianni Letta, ci sono i ... Leggi su liberoquotidiano

iaiacercacasa : @ardigiorgio Quindi in caso di nuovo lockdown le classi con supplenti Covid non faranno più lezione? Ufficialmente?… - Twtwtd : #staseraitalia mentre i destrorsi negazionisti si agitano, Melbourne è ufficialmente in lockdown per la seconda volta... - KilRoY1166 : @RAFALOCA1 @raffaelebruno Non voglio arrivare a nulla solo che i dati che hai indicato ufficialmente non mi sembran… - GianpaoloG : @bradipower @DavidG__ @Danyb45 @PaoloGentiloni Il bollettino dei raffreddori c'è e lo trovate ufficialmente sul sit… - emilianorix : RT @ispionline: L’economia #USA è paralizzata dalle misure di #lockdown: il paese è entrato ufficialmente in recessione con il più grande c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown ufficialmente Silvio Berlusconi, lockdown ufficialmente finito: ritorno a Villa Certosa, rispunta Niccolò Ghedini Liberoquotidiano.it Silvio Berlusconi, lockdown ufficialmente finito: ritorno a Villa Certosa, rispunta Niccolò Ghedini

Ritorno a Villa Certosa. Lockdown ufficialmente finito per Silvio Berlusconi che ha riunito de visu, per la prima volta dopo l’esplosione della pandemia, lo stato maggiore degli azzurri nella sua ...

Coronavirus, diretta. Filippine nuovo epicentro del Sud-est asiatico: 3.561 contagi in un giorno. Boom in Libia

I casi confermati di coronavirus nel mondo sono saliti a 18.810.392, con 707.666 decessi a livello globale. Sono questi gli ultimi dati raccolti dalla John Hopkins University che monitora costantement ...

Ritorno a Villa Certosa. Lockdown ufficialmente finito per Silvio Berlusconi che ha riunito de visu, per la prima volta dopo l’esplosione della pandemia, lo stato maggiore degli azzurri nella sua ...I casi confermati di coronavirus nel mondo sono saliti a 18.810.392, con 707.666 decessi a livello globale. Sono questi gli ultimi dati raccolti dalla John Hopkins University che monitora costantement ...