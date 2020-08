L’esplosione in Libano è stata causata da una bomba sismica – cambiano l’ordine dei fattori la bufala non cambia (Di giovedì 6 agosto 2020) Esiste un fenomeno che si verifica ad ogni singola tragedia. Ogni singola catastrofe, distruzione o evento apocalittico. Nonostante la situazione sia già tragica, ecco qualcuno che desidera con tutte le sue forze vedere qualcosa di ancora più tragico. E quando non è possibile vederci qualcosa di tragico, si vuole vedere qualcosa di occulto e misterioso. Esiste una sola spinta nell’Uomo superiore alla morbosità: il desiderio di avere un ente fisico e corporale, di carne ed ossa verso cui dare la colpa delle proprie miserie. Un incidente non basta, un evento naturale è insufficiente. Non puoi odiare gli uragani, punire i terremoti, spezzare le reni ai fulmini. E anche quando vi è colpa, spesso per l’uomo qualunque l’attesa di un processo è intollerabile. Raccogliere prove? Troppa fatica. Aspettare gli esiti di un giudizio? ... Leggi su bufale

