L’esplosione di Beirut e la pista siriana (Di giovedì 6 agosto 2020) Le esplosioni che collegano Siria e Libano sono tante. Tra queste ce n’è una che, forse, ci parla ancora. Il 14 febbraio del 2005 sembra un San Valentino come tanti e l’ex premier Rafiq Hariri sta passando Beirut a bordo della propria macchina. All’improvviso, però, un ordigno lo fa saltare in aria insieme ad altre … L’esplosione di Beirut e la pista siriana InsideOver. Leggi su it.insideover

SkyTG24 : Nell'esplosione di #Beirut molti animali sono stati separati dai propri padroni. Per questo l'ONG 'Animals Lebanon'… - NicolaPorro : L'esplosione dei misteri a #Beirut. Adesso i geni del #comitatotecnicoscientifico ci diranno come andare sui #treni… - MSF_ITALIA : Dopo l’esplosione avvenuta ieri a #Beirut (Libano), i nostri team già presenti nel paese si sono attivati per suppo… - KriMaP : RT @ibico75: Israele e Hezbollah negano coinvolgimento con l'esplosione di Beirut. Però un pochino si sono arrapati. - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Così riporta l'Adnkronos citando fonti interne al partito libanese -

Ultime Notizie dalla rete : L’esplosione Beirut Esplosione a Beirut, dal nitrato di ammonio al numero di vittime: cosa sappiamo e cosa non sappiamo Corriere della Sera