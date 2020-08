Inchiesta caserma Piacenza, l'ufficiale che segnalò i reati: "Ho fatto il mio dovere" (Di giovedì 6 agosto 2020) Rocco Papaleo è stato sentito stamattina in Procura. Intanto arriva ancora una denuncia nei confronti dell'appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella, già in carcere Leggi su repubblica

cronaca_news : Inchiesta caserma Piacenza, l'ufficiale che segnalò i reati: 'Ho fatto il mio dovere' - rep_bologna : Inchiesta caserma Piacenza, l'ufficiale che segnalò i reati: 'Ho fatto il mio dovere' [aggiornamento delle 16:15] - PiacenzaSera : Inchiesta caserma Levante, il maggiore Papaleo sentito per cinque ore in Procura - - ficiesse : Piacenza, inchiesta sulla caserma Levante: ci sono altri #Carabinieri indagati - MarcoAcco68 : RT @Virus1979C: Carabinieri Piacenza, l'inchiesta sulla caserma Levante si allarga: ci sono nuovi indagati -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta caserma

piacenzasera.it

"Io ritengo di aver fatto il mio dovere fino in fondo. Credo nell'Arma dei carabinieri, in cui presto servizio da 26 anni, e nella giustizia". Così il maggiore Rocco Papaleo, comandante della Compagni ...Arriva un'altra denuncia contro l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella, in carcere per l'inchiesta su spaccio, torture, pestaggi alla caserma Levante di Piacenza. Un artigiano ha raccontato di ...