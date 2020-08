Il video della tizia che prende la multa e invoca Dio “contro le maledette mascherine” (Di giovedì 6 agosto 2020) In questo video pubblicato da lei stessa su Facebook una donna prima recita il Padre Nostro e poi racconta che i vigili le hanno fatto una multa per aver rifiutato di indossare la mascherina all’aria aperta. La donna dice che “il diavolo ha vinto” perché il parlamento ha votato per prorogare lo stato di emergenza e che sono stati obbligati a mettere “le maledette mascherine” con il caldo. invoca quindi Dio “per essere liberi dal diavolo e dai criminali politici” che “stanno comandando ogni governo di ogni nazione per distruggere il popolo” e “hanno prorogato questa emergenza così ci vogliono obbligare con i vaccini fatti con feti abortiti umani vivi, diossine e metalli pesanti”. La donna poi se la prende con “le ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : video della Il video del modello uiguro internato ammanettato alla branda Corriere della Sera LA SOPRINTENDENTE ROSARIA MENCARELLI LASCIA A TERAMO IL RESTAURO DEI MOSAICI DI LARGO M,ADONNA DELLE GRAZIE MA NON SOLO...

Conclusi a Teramo i lavori di restauro e conservazione dei mosaici di Largo Madonna delle Grazie affidati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo alla ditta Sergio Salvati ...

Madre e figlio scomparsi da due giorni, il video appello del marito: "Torna, manchi a tutti"

Con il passare delle ore ha assunto i contorni di un giallo la scomparsa di Viviana Parisi, 43 anni e del figlio Gioele di 4, di cui non si hanno più notizie da lunedì. Sull'autostrada A20 Messina-Pal ...

