Il Trapani retrocede in Serie C, respinto il ricorso al Coni: Cosenza ufficialmente salvo (Di giovedì 6 agosto 2020) La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Vito Branca, ha respinto il ricorso del Trapani contro la Figc che aveva 'aggravato' la sanzione da uno a due punti di penalizzazione per la società... Leggi su feedpress.me

