Il Circolo degli Inganni è il film in onda stasera su Rai 2 venerdì 7 agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Circolo degli Inganni il film stasera venerdì 7 agosto su Rai 2, trama Il Circolo degli Inganni è il film in prima visione assoluta di stasera venerdì 7 agosto su Rai 2 per una nuova serata all’insegna del thriller. Il film è diretto da Jessica Janos con nel cast Dana Davis, Jesse Ruda e James William O’Halloran, il titolo originale è Suburban Swingers Club ed è una produzione del 2019 di Blue Sky films e Reel One trasmesso da Lifetime Network, quindi non disponibile in streaming se non su Rai Play durante la messa in onda tv. Il Circolo degli ... Leggi su dituttounpop

