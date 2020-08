Europa League- Wolverhampton-Olympiacos 1-0: i greci vengono battuti (Di venerdì 7 agosto 2020) Stasera 6 Agosto 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Molineux Stadium si è disputata la partita Wolverhampton-Olympiacos di Europa League. Gli arancioni di Nuno Espirito Santo, hanno battuto 1-0 l’Olympiacos e hanno superato il turno dopo l’1-1 dell’andata. In rete l’obiettivo della Juventus, Raul Jimenez che al nono minuto ha messo a segno il calcio di rigore decisivo per le sorti della gara. I greci si sono resi molte volte pericolosi, senza però, mai trovare la rete del pareggio e si sono dovuti arrendere alla somma del risultato tra andata e ritorno. Leggi anche: Europa League- Wolverhampton-Olympiacos: formazioni e dove si ... Leggi su sport.periodicodaily

