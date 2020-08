Erano le gemelle in “Shining”: oggi hanno 52 anni e “sono spaventose” [FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Shining è un film del 1980 diretto da Stanley Kubrick e scritto insieme a Diane Johnson. Diventato uno dei film cult del genere horror è entrato nella storia della settima arte. È stato classificato al secondo posto come miglior horror della storia del cinema, dopo “L’Esorcista“. È tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King del 1977 e narra la storia di una famiglia che deve passare l’inverno in un hotel isolato in montagna. Il piccolo Danny ha delle facoltà extra sensoriali che lo portano ad avere delle visioni oscure e macabre del luogo in cui si trova. Infatti il titolo “Shining” è tradotto come “luccichio” che rimanda a queste visioni. Tra tutti questi tetri scenari appaiono le famose ed inquietanti gemelle che invitano Danny a giocare con loro. Ma che fine ... Leggi su velvetgossip

