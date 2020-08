Coronavirus, negli Stati Uniti più di 1200 morti in 24 ore. Facebook e Twitter contro Trump: «Fa disinformazione sul Covid-19» (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto)Usa Ansa Padre e figlia aspettano di poter eseguire il test per il Coronavirus a Los Angeles, California, USA, 17 luglio 2020negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono Stati registrati 1.262 morti per Coronavirus. Il totale dei decessi sale così a 158.249, mentre sono Stati registrati 4.823.797 contagi (+53.158) dall’inizio del monitoraggio della pandemia nel Paese, secondo i dati della Johns Hopkins University. Facebook e Twitter hanno preso delle misure contro Donald Trump dopo la diffusione di un video in cui il presidente sosteneva che i bimbi fossero quasi immuni al Covid-19. ... Leggi su open.online

In Francia nell'ultima settimana si è registrato un forte aumento dei nuovi casi di Coronavirus: ben 7000 nuove infezioni sono state individuate negli ultimi sette giorni, con una media di 1200 al gio ...

