Con Microsoft xCloud il tuo smartphone si trasforma in una Xbox (Di giovedì 6 agosto 2020) Microsoft ha annunciato l'arrivo in Italia di Project xCloud per il 15 settembre. Il servizio di cloud gaming sarà lanciato in beta per i membri Xbox Game Pass Ultimate in 22 Paesi, tra cui l'Italia, per testarne la stabilità e mettere a posto eventuali bug prima della release ufficiale in programma – probabilmente - per il prossimo anno. Basterà pagare 1 € (che diventano 12,99 € dopo il primo mese) per giocare a Halo o a uno degli altri 100 videogiochi a tua disposizione sullo smartphone o sul tablet Android come Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5 o Yakuza Kiwami 2. A regime, Microsoft punta a rendere disponibile sulla sua piattaforma di videogiochi in streaming i nuovi titoli in esclusiva o blockbuster a partire dal giorno del loro rilascio. Chi ha ... Leggi su gqitalia

Se abbiamo a che fare con una pagina Web molto lunga, la funzione di ricerca dei browser può aiutarci. Ecco come cercare nel browser in modo facile e rapido. Quando abbiamo bisogno di trovare qualcosa ...

Come abbiamo potuto osservare nella nostra anteprima, Microsoft Flight Simulator è l’emblema della bontà grafica, rappresentando a tutti gli effetti la prima vera e propria esperienza dai tratti next ...

