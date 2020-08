Cisterna di Latina, pubblicata graduatoria generale provvisoria per l’iscrizione all’asilo nido (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ stata pubblicata la graduatoria generale provvisoria, ordinata in ordine di arrivo delle domande, relativa all’avviso pubblico per l’iscrizione all’Asilo nido comunale – anno scolastico 2020/2021. Ogni domanda è identificabile in modo univoco dai dati riportati nelle colonne “Data invio modulo” e “Data di nascita Minore”, corrispondenti ai dati indicati nella domanda di iscrizione presentata. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso scritto, indirizzato al Dirigente del Settore Welfare – Via Zanella – Comune di Cisterna di Latina, da far pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Nel medesimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

