Cinque cambi? No grazie: la Premier torna alla normalità (Di giovedì 6 agosto 2020) La pandemia non ha cambiato solo la nostra quotidianità, ma ha avuto un impatto molto forte anche sul mondo sportivo. Il calcio è stato uno dei pochissimi sport a ricominciare dopo un leggero affievolimento dei contagi e lo ha fatto con delle modifiche necessarie, una di queste il passaggio dalle 3 alle 5 sostituzioni.LA Premier RINUNCIA AI 5 cambicaption id="attachment 985855" align="alignnone" width="300" Raheem Sterling, Manchester City (Getty Images)/captionLe varie federazioni europee avevano sposato in pieno questa proposta dell'Ifab e della Fifa prolungandola anche per la stagione 2020/2021. Così non sarà però per la Premier League. La FA infatti ha fatto sapere di non essere interessata a questa formula e perciò dall'anno prossimo i campionati inglesi torneranno ad avere ... Leggi su itasportpress

