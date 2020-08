CdS - Ancelotti attivo sul mercato: beffa il Napoli per Gabriel e prova a chiudere per Allan, le cifre (Di giovedì 6 agosto 2020) L'Everton è molto attivo sul mercato. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti starebbe per soffiare l'obiettivo Gabriel Magalhaes al Napoli e starebbe provando a stringere anche per Allan. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Ancelotti attivo sul mercato: beffa il Napoli per Gabriel e prova a chiudere per Allan, le cifre - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdS – Napoli superato, l’Everton ha l’intesa per Gabriel Ma… - Spazio_Napoli : - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Ancelotti CdS - Ancelotti beffa il Napoli: Gabriel Magalhaes vicino all'Everton. Gli inglesi vogliono anche... SpazioNapoli CdS - Ancelotti attivo sul mercato: beffa il Napoli per Gabriel e prova a chiudere per Allan, le cifre

L'Everton è molto attivo sul mercato. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti starebbe per soffiare l'obiettivo Gabriel Magalhaes al Napoli e starebbe provando a stringere ...

CdS – Ancelotti beffa il Napoli: Gabriel Magalhaes vicino all’Everton. Gli inglesi vogliono anche Allan

Gabriel Magalhaes piace molto al Napoli. Gli azzurri hanno anche provato ad intavolare una trattativa col Lille ma a quanto pare, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ...

L'Everton è molto attivo sul mercato. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti starebbe per soffiare l'obiettivo Gabriel Magalhaes al Napoli e starebbe provando a stringere ...Gabriel Magalhaes piace molto al Napoli. Gli azzurri hanno anche provato ad intavolare una trattativa col Lille ma a quanto pare, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ...