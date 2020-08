Bottas rinnova con la Mercedes fino al 2021 (Di giovedì 6 agosto 2020) Mercedes- Bottas ancora insieme per un’altra stagione. La scuderia di Toto Wolff ha ufficializzato il rinnovo del pilota finlandese fino al 2021 spaziando via le voci di mercato che vedevano Vettel pronto a sostituirlo. Subentrato nel 2016 a Nico Rosberg, rituratosi dopo aver vinto il titolo, si è pian piano guadagnato la fiducia del team classificandosi terzo nel 2017, quinto nel 2018, e addirittura secondo lo scorso. In Mercedes ha ottenuto 8 vittorie: tre nel 2017, quattro nel 2018 e una nel 2020. Dodici le pole: quattro nel 2018, cinque nel 2019 e una nel 2020. Sono, invece, 48 i podi conquistati in carriera, nove dei quali in Williams dal 2014 al 2016. Toto Wolff: “Siamo entusiasti di Valterri” Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha ... Leggi su sport.periodicodaily

Mykymyk87 : RT @antorendina: Bottas rinnova con Mercedes nel segno della continuità nel ruolo del gregario che fa solo finta di contrastare Hamilton. V… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Formula1, #Bottas rinnova con #Mercedes fino al 2021. Il pilota finlandese ha prolungato di un anno l'accordo con la c… - diegocatalano77 : #Bottas rinnova, quindi #Vettel prenderà il posto di #Hamilton ?? #F1 - Sport_Mediaset : #Formula1, #Bottas rinnova con #Mercedes fino al 2021. Il pilota finlandese ha prolungato di un anno l'accordo con… - Adnkronos : #Mercedes, #Bottas rinnova fino al 2021 -