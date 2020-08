Arquata del Tronto, grande masso sulla SS Salaria: nessun ferito (Di giovedì 6 agosto 2020) Un masso di dimensioni molto grandi è caduto nella tarda serata di ieri da un costone di roccia lungo la Statale Salaria nel territorio di Arquata del Tronto, zona dell’Ascolano compresa nel cratere sismico. Fortunatamente il grosso masso (lunghezza circa 5-6 mt, altezza 1,5 mt per 3 mt di spessore) è precipitato in un momento in cui non transitavano autovetture e dunque non ha provocato danni a persone ma ha ingombrato quasi un’intera corsia. Il fatto è avvenuto nel tratto tra Trisungo e la zona industriale di Pescara del Tronto lungo la carreggiata in direzione Roma. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento sulla strada si procede a senso unico alternato. Dopo la caduta del grande ... Leggi su meteoweb.eu

ARQUATA- Un enorme masso è caduto sulla Salaria nei dintorni della frazione di Trisungo, nel comune di Arquata. L’enorme pezzo di pietra è caduto nelle vicinanze del semaforo che regola la circolazion ...

Nuova Salaria: quel buco nero in galleria. Ecco perché e chi blocca la grande opera del sisma

ASCOLI «Speriamo che la luce in fondo al tunnel sia l’insegna di Arquata». Sdrammatizzare è l’unica strada rimasta ai terremotati di Arquata perché di strade, quelle fatte di asfalto e non metaforiche ...

