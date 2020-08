Alberto Matano lontano da tutto: il giornalista trova pace (Di giovedì 6 agosto 2020) Uno dei giornalisti e presentatori i più apprezzati dal pubblico italiano è sicuramente Alberto Matano. Classe 1972, calabrese doc, dopo le fatiche televisive durante l’emergenza sanitaria, il bel presentatore si gode le meritate vacanze nella sua terra natia. L’apice della serenità Il conduttore, autore e giornalista televisivo Alberto Matano finalmente si gode il meritato relax … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Alberto Matano retroscena sulla collega Emma D’Aquino: “Il no secco a Pierluigi Diaco” - #Alberto #Matano… - ilpopolano : ALBERTO RIMANE AL SUO POSTO - zazoomblog : Alberto Matano retroscena su Emma D’Aquino: “Ecco cos’ha fatto per lui” - #Alberto #Matano #retroscena - GigiGx : @Maxxeo Non si infama Alberto Matano. - GiuseppeNassisi : @LCuccarini Tanti auguri da Alberto Matano -