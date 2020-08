A Beirut sono stati arrestati i responsabili della sicurezza del porto (Di giovedì 6 agosto 2020) (foto: Haytham El Achkar/Getty Images)sono più di 130 le vittime, quasi 5mila i feriti, migliaia di dispersi e 300mila gli sfollati. È questo, dopo 24 ore, il bilancio della devastante esplosione avvenuta nel porto di Beirut, in Libano, il 4 agosto. La responsabilità di questo evento, per le autorità libanesi, è da addossare ai funzionari portuali che, in quasi sette anni, non hanno mai messo in sicurezza il deposito contenente le 275o tonnellate di nitrato di ammonio che, a contatto con altro materiale volatile, avrebbero provocato uno scoppio talmente violento da distruggere centinaia di edifici. I funzionari sono ora agli arresti domiciliari ed è stato dichiarato lo stato d’emergenza, che dovrebbe durare due settimane. ... Leggi su wired

