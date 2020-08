VIDEO | Salvini e il contestatore di Genova: “Ti ho votato, ma è pieno di stranieri” (Di mercoledì 5 agosto 2020) GENOVA – Bagno di folla per Matteo Salvini nel cuore della Sestri ponente operaia, a Genova. Ma c’è anche un isolato contestatore, che lo avvicina al momento dei selfie post comizio in piazza Pilo e gli rinfaccia di non fare niente per gli italiani e di sostenere gli stranieri che lavorano. “Io l’ho votata- gli dice in faccia il contestatore- ma qui siamo pieni di stranieri e lei cosa ha fatto? Era ministro, ma non ha fatto niente. Io l’ho votata alle europee, ho la foto. Quando voto, io mi informo”. Poi, viene allontanato dalla Digos, tra gli insulti dei militanti della Lega. Mentre continua a fare foto, Salvini controbatte: “Trovi quello sbagliato, io vado a processo per mandare a casa gli stranieri“. Leggi su dire

matteosalvinimi : Conte: 'No agli ingressi irregolari, saremo inflessibili' ?????? Dati ufficiali del Viminale: - Luglio 2019 (con Salvi… - LegaSalvini : ?? Lega, bagno di folla per Matteo Salvini a Ventimiglia. Il video - LegaSalvini : TERRIFICANTE. UNA PREGHIERA PER #BEIRUT?? “Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo… - francotaratufo2 : RT @AndreBoc1: Figuriamoci se @SusannaCeccardi è al guinzaglio di Salvini . *Un grazie particolare a 'Dog Channel 49' per il documento esc… - marco_bragazzi : RT @AndreBoc1: Figuriamoci se @SusannaCeccardi è al guinzaglio di Salvini . *Un grazie particolare a 'Dog Channel 49' per il documento esc… -