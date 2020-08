Slovenia, vasta scelta per le protezioni anti Covid (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tutte le istituzioni competenti della Slovenia monitorano costantemente gli sviluppi, informano l’opinione pubblica sulle misure di prevenzione, adottano misure per contenere la diffusione dei contagi e l’allentamento progressivo delle misure. La situazione in Slovenia , come rende noto il sito del Consolato a Trieste di cui Sua Eccellenza il Console Vojko Volk , viene seguita attentamente anche dalla Segreteria del Consiglio di sicurezza nazionale. Quando è stata dichiarata l’epidemia è stato attivato anche un piano nazionale a causa del rapido aumento del numero di contagi. La Slovenia ha così fatto seguito alla dichiarazione di pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità. Ma nonostante la revoca dell’epidemia, il virus circola e quindi occorre continuare a ... Leggi su ildenaro

Beach volley, Claudia Scampoli riparte dalla Slovenia: "Non vedo l’ora di tornare in campo"

Sono finiti i tempi degli allenamenti domestici per mantenere la forma fisica causa isolamento forzato. Claudia Scampoli, insieme agli altri atleti azzurri, ha ripreso la preparazione in gruppo in vis ...

