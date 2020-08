Salvini su revoca concessione ad Aspi: “Andava tolta subito” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Salvini su revoca concessione ad Aspi: “Andava tolta subito”. E aggiunge: “Unica certezza è che ci hanno guadagnato i Benetton”. Il leader della Lega Matteo Salvini dice la sua sulla revoca della concessione ad Aspi prima della visita al carcere di Marassi a Genova. Salvini spiega che la concessione ad Aspi “andava revocata prima, se … L'articolo Salvini su revoca concessione ad Aspi: “Andava tolta subito” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

valeriapanella2 : @DonatoMegna @LegaSalvini Falso:il premier è responsabile delle decisioni prese in consiglio dei ministri, mentre c… - MyItaly3 : @DaniloToninelli E voi invece fate di tutto per distruggere l'Italia. E il ponte Morandi non c'è grazie a lei, c'er… - AdrianoSalis : @lavigna2007 @simone7175 @La7tv @InOndaLa7 Quale evidenza? Quella inventata nei talkTV? La #DeMicheli e parte del… - AdrianoSalis : @simone7175 @La7tv @InOndaLa7 Infatti! La #DeMicheli e parte del #PD la pensano esattamente come #Salvini. Anche lo… - iopunto67 : RT @La7tv: #inonda #Genova, l'attacco di #Toninelli: 'Anche Paperino avrebbe gestito meglio Autostrade dei #Benetton. Personalmente volevo… -