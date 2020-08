Regionali in Campania, i Verdi Federalisti candidano Attanasio. Venti i punti programmatici: dalla riforestazione al fotovoltaico (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sarà l’ex consigliere comunale di Napoli, Carmine Attanasio, il candidato alla presidenza della Regione Campania per i Verdi Federalisti. L’annuncio oggi alla presenza del presidente nazionale, Laura Scalabrini. La leader nazionale dei Verdi Federalisti, nel ricordare la storia del partito, ha respinto ”ogni etichetta di appartenenza” ed ha sottolineato che ”il movimento e’ schierato con chi vuole fare qualcosa per l’ambiente rifuggendo da facili ammucchiate determinatesi solo per la spasmodica caccia a una poltrona per unò’. Venti i punti programmatici che saranno svelati nella loro completezza nel giorno in cui la lista sarà depositata. Un programma con cui i ... Leggi su ildenaro

TeresaBellanova : Bello e partecipato l’incontro di @ItaliaViva con i nostri coordinatori provinciali e alcuni dei candidati che corr… - matteosalvinimi : ...delle proprie idee, non ha prezzo: GRAZIE! ?? P.s. Credo che anche alle regionali del 20 e 21 settembre in Ligur… - ItaliaViva : Regionali, Campania, Preziosi: 'Italia Viva con De Luca, oltre il centrosinistra' - giacomocatania5 : RT @severino_nappi: Solidarietà ai 600 giovani risultati idonei al Concorso Ripam per la Regione #Campania che da mesi ormai stanno protest… - federica_nasi : RT @severino_nappi: Solidarietà ai 600 giovani risultati idonei al Concorso Ripam per la Regione #Campania che da mesi ormai stanno protest… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Campania Regionali in Campania, liste di Forza Italia in alto mare: pressing di Berlusconi, Tajani convoca... Il Mattino Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 5 agosto, bollettino ufficiale

Diminuisce ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore in Campania: sono due le persone risultate positive, stando all'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, diramato ...

Campo Boncuri, al via progetto Su.pr.eme contro marginalità e vulnerabilità

NARDÒ (Lecce) – È partito oggi 5 agosto anche nel Salento, campo Boncuri di Nardò per la precisione, il progetto interregionale Su.Pr.Eme. Italia, già avviato in Puglia nella provincia di Foggia. Il p ...

Diminuisce ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore in Campania: sono due le persone risultate positive, stando all'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, diramato ...NARDÒ (Lecce) – È partito oggi 5 agosto anche nel Salento, campo Boncuri di Nardò per la precisione, il progetto interregionale Su.Pr.Eme. Italia, già avviato in Puglia nella provincia di Foggia. Il p ...