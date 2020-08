RAZER KISHI: controller universale per Android e Xbox Game Pass (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sta per arrivare sul mercato il nuovo RAZER KISHI Universal Mobile Gaming controller for Android (Xbox), il quale permetterà di ampliare l’esperienza di gioco sullo smartphone, anche alla luce dei recenti sviluppi del cloud gaming di Xbox Game Pass Ultimate RAZER annuncia la disponibilità di RAZER KISHI Universal Mobile Gaming controller for Android (Xbox), un nuovo accessorio che consente di giocare senza problemi a oltre 100 titoli Xbox su gran parte degli smartphone dotati di connessione USB-C direttamente dal cloud tramite Xbox Game Pass Ultimate. Questa ... Leggi su tuttotek

